Кто больше всех манипулирует и врет украинцам: названа тройка самых топовых лжецов и манипуляторов

Специалисты компании VoxCheck провели мониторинг выступлений украинских политиков за три месяца работы нового состава Верховной рады с 28 августа по 30 ноября 2020 года. Во внимание принимались основные высказывания, которые можно было проверить в открытых источниках.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на fakty.com.ua.

По результатам исследований был составлен рейтинг чиновников, которые чаще всего лгали, манипулировали и преувеличивали. В тройке «лидеров» оказались сразу три представителя оппозиционной платформы — за жизнь: Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Александр Качный.

Возглавляет тройку лидер фракции Вадим Рабинович – частый гость таких оппозиционных каналов, как ZIK, NewsOne и 112, собственником которых является его однопартиец Тарас Козак. Из 47 цитат, озвученных за это время господином Рабиновичем, только две оказались правдивыми.

Основной спекулятивной темой для политика является “огромный долг перед МВФ”. По высказываниям Рабиновича, каждый украинец, даже новорожденный, должен международным кредиторам по $10 тыс. На самом деле около $270.

Не упускает Рабинович и тему рынка земли. Как ярый противник его открытия, он пытается запугивать украинцев теми нюансами, которые якобы позволят скупать огромные территории в одни руки. В итоге в высказываниях Рабиновича 96,6% лжи и манипуляций.

Второе место в этом рейтинге манипуляторов и лжецов занял председатель комитета ВРУ по свободе слова Нестор Шуфрич, (соответственно 83,3% лжи и манипуляций), который всегда возмущался, когда речь заходила о благосостоянии украинцев.

Шуфрич давал неправдивые комментарии по ростам тарифов, монетизации субсидий, расходам на здравоохранение, пенсиям, обвалу курса гривны.

Третий номинант Александр Качный (81%) вряд ли знаком рядовому украинцу. Тем не менее он много времени проводил на тех же оппозиционных каналах, участвуя политических ток-шоу, где просто повторял риторику своих товарищей по партии.

Следует отметить, что кроме вышеупомянутой тройки в рейтинг вошли и другие представители политической элиты.

— Юлия Тимошенко – 51, 5% ее высказываний оказались ложью, еще 39% — манипуляцией;

— Петр Порошенко – 47,1% высказываний манипулятивные, а 29,4% — вообще ложными;

— Юрий Бойко – 37,9% лжи и 31% манипуляций;

— Виктор Медведчук – на лжи его ловили только 16,7%, а на манипуляциях – 27,8%.

Из анализа высказываний самого медийного лица – Владимира Зеленского можно сделать вывод, что он почти не прибегает к манипуляциям (5,9%), но любит преувеличить и приукрасить (17,6%), но главное то, что 52,9% его высказываний оказались правдивыми.

Ранее сообщалось, о том, сколько получает президент Украины Владимир Зеленский.