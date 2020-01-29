Если бы парламентские выборы прошли в воскресение: социологи показали обновленные рейтинги украинских политсил
Самую высокую планку продолжает держать «Слуга народа».
Соцслужба Центра Разумкова, по запросу «Обозревателя» провела соцопрос и выяснила, какие политические партии симпатизируют украинцам.
Об этом сообщает «НБН«.
Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресение, то поддержка политсил была бы такой:
1 «Слуга народа» — 45,4%
2. «Оппозиционная платформа-за жизнь» — 13,8%
3. «Европейская солидарность» — 12,3%
4. ВО «Батькивщина» — 8%
5. «Сила и честь» — 5,2%
6. «Гражданская позиция» — 2,9%
7. «Радикальная партия» — 2,9%
8. «Голос» — 2,5%
9. «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,2%
10. ВО «Свобода» — 1,6%
11. «Оппозиционный блок» — 0,9%
12. «Национальный корпус» — 0,6%
13. «Партия Шария» — 0,5%
14. Другие партии — 1,1%
Добавим, что «Слуга народа» занимает первые места во всех частях Украины. На Западе и в Центре на втором месте оказалась «Европейская солидарность», на третьем месте — ВО «Батькивщина». На Востоке и Юге второе место занимает «ОПЗЖ».
В опросе приняли участие 2000 респондентов из различных частей Украины, кроме АР Крым и ОРДЛО.
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский не боится падения рейтинга.