Если бы парламентские выборы прошли в воскресение: социологи показали обновленные рейтинги украинских политсил

Самую высокую планку продолжает держать «Слуга народа».

Соцслужба Центра Разумкова, по запросу «Обозревателя» провела соцопрос и выяснила, какие политические партии симпатизируют украинцам.

Об этом сообщает «НБН«.

Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресение, то поддержка политсил была бы такой:

1 «Слуга народа» — 45,4%

2. «Оппозиционная платформа-за жизнь» — 13,8%

3. «Европейская солидарность» — 12,3%

4. ВО «Батькивщина» — 8%

5. «Сила и честь» — 5,2%

6. «Гражданская позиция» — 2,9%

7. «Радикальная партия» — 2,9%

8. «Голос» — 2,5%

9. «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,2%

10. ВО «Свобода» — 1,6%

11. «Оппозиционный блок» — 0,9%

12. «Национальный корпус» — 0,6%

13. «Партия Шария» — 0,5%

14. Другие партии — 1,1%

Добавим, что «Слуга народа» занимает первые места во всех частях Украины. На Западе и в Центре на втором месте оказалась «Европейская солидарность», на третьем месте — ВО «Батькивщина». На Востоке и Юге второе место занимает «ОПЗЖ».

В опросе приняли участие 2000 респондентов из различных частей Украины, кроме АР Крым и ОРДЛО.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский не боится падения рейтинга.