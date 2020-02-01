По непонятным причинам не сделано ничего – Зеленский вызвал Гончарука и его команду на совещание по тарифам на теплоснабжение

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
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Вчера, 31 января, президент Украины – Владимир Зеленский провел в ОП совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и его командой. В сети появилось видео совещания. Зеленский и команда Гончарука обсудили тарифы на теплоснабжение.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук, Фото: Цензор. НЕТ

Передает НБН, ссылаясь на «Фейсбук» страничку президента Зеленского.

Как известно, ранее президент Украины поставил главе правительства задачу – снизить тарифы на теплоснабжение. На совещании, премьер-министр Украины предоставил главе государства отчет о проделанной работе.

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Стало известно, что в Черновецкой и Николаевской области тарифы на тепло для населения не уменьшились.

«Для снижения тарифов, там по непонятных мне причинам не было сделано ничего», — заявил Зеленский.

Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни.

Gepostet von Володимир Зеленський am Samstag, 1. Februar 2020

Президент Украины поручил Гончаруку задание: выяснить от местных властей, почему они не снизили тарифы.

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Алексей Гончарук со своей стороны сообщил о снижении тарифов в 120 городах Украины.

Ранее мы сообщали, что Зеленский узнал, кто стоит за «прослушкой» Гончарука. 

 

 

 


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