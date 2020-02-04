Лавров назвал откровенной ложью информацию о нарушении прав крымских татар

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в аннексированном Крыму никак не нарушаются права крымских татар.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gordonua.com.

Комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о положении крымских татар, Лавров отметил, что России известна позиция Анкары, однако нужно посмотреть на ситуацию в Крыму своими глазами, а не со стороны.

«Все, кто побывал в Крыму… сразу же понимают, что все, что говорится о нарушениях прав человека в отношении крымских татар в Крыму, является откровенной ложью», — сказал глава МИДа РФ.

Также он отметил, что Эрдогана пригласили посетить Крым, и он приглашение не отверг. Это приглашение было сделано в связи с предстоящим открытием крупнейшей мечети в Симферополе.

По словам Лаврова в Крыму никогда не было мечетей и, что крымский язык приобрел статус государственного только после возвращения Крыма в состав России.

Однако, следует отметить, что по данным правозащитной международной организации Human Rights Watch, после аннексии Крыма ситуация с правами человека ухудшилась. Власти преследуют всех, кто осмелится открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Ранее сообщалось о том, что глава Турции выдвинул символический ультиматум всему руководству России.