Поклонская начала угрожать Зеленскому: политик сообщила о том, что в скором времени произойдет в Украине

Российский политик Наталья Поклонская рассказа, что президент Украины может в скором времени столкнуться с серьезными проблемами. Она сообщила, что Владимир Зеленский не может навести порядок в стране, что чревато настоящим путчем для всей украинской власти.

Об этой информации сообщил украинский блогер Алексей Голобуцкий на своей страничке в «Фейсбуке», передает «НБН».

«Няша Поклонская выложила гламурное фото, а к нему прикрепила достаточно жесткий комментарий. Сегодня она в таком виде пугала Зеленского путчем, мол, власть не может навести порядок и поэтому станет объектом радикалов. Пишет, что, когда закончатся памятники, эти радикалы придут к Зеленскому вместе с импичментом. При этом сказала, что Аваков будет бездействовать», — написал Голобуцкий.

Няша Поклонська в очікуванні призначення послицею до України вирішила грати на контрасті (чи просто шукає нову жертву… Gepostet von Олексій Петрович Голобуцький am Dienstag, 4. Februar 2020

На этом фоне комментаторы высказались насчет Поклонской. Многие назвали ее предательницей, так как ранее она была украинским прокурором, в данный момент играет на руку властям Кремля.

Напомним, боевики «Л/ДНР» срочно перегоняют технику и вооружение на передовую: ситуация в зоне ООС серьезно обострилась.