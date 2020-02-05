Зеленский пригласил военных НАТО в Украину: ситуация на Донбассе может резко измениться

Украинский президент Владимир Зеленский решил передать в Верховную Раду законопроект, который позволит иностранным войскам пребывать определенное время на территории Украины. Уже в 2020 году пройдут 6 многонациональных учений вместе с ВСУ, которые смогут повлиять на обстановку дел в зоне ООС.

Об этой информации сообщила пресс-служба «Лига.Новости», передает издание «НБН».

Отмечается, будут проведены внутренние учения ВСУ вместе с иностранными войсками. Однако будут в большинстве своем многонациональные учения, которые должны модернизировать силы ВСУ. Известно, что пройдут украино-американские учения, которые называются Rapid Trident. Со стороны Украины в них примет участие 2500 военных, а со стороны Америки 1000. Также будут задействовать 15 самолетов и вертолетов украинского, а также американского производств.

Кроме того, будут проведены украино-американские учения в акватории Черного моря под названием Sea Breeze. В них примут участие около 3750 военнослужащих Украины и Америки. Также будет использована передовая техника для защиты границ и ведения боя.

Если же ВСУ отточат свое мастерство вместе с американскими коллегами, они смогут эффективнее использовать свои навыки на передовой, дабы защитить Украину от сепаратистов из «Л/ДНР».

Напомним, Поклонская начала угрожать Зеленскому: политик сообщила о том, что в скором времени произойдет в Украине.