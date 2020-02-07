Стало известно, что «глава ДНР» Денис Пушилин может уехать в Киев из-за боязни повторить судьбу своего предшественника – Александра Захарченко. На этом фоне в российской Википедии уже несколько раз отправляли Пушилина в отставку. Однако лучшим решением для него будет сдаться Киеву, а не Москве.

Такое мнение выразил военный обозреватель Юрий Карин в интервью пресс-службы «ФАКТЫ», передает издание «НБН».

«В контексте реальной угрозы нужно рассматривать будущее Пушилина. Он, скорее всего, будет в лубянских кабинетах воспевать арию «Сурков» в качестве лучшего оперного певца. Однако с точки зрения теории Пушилин, безусловно, может избежать судьбы Захаорченко. Впрочем, если он останется на своем посту, ему могут подлить чайку с «Новичком». В целом, для Пушилина наступило тяжкое время рисков. Местные жители в ОРДЛО даже говорят о том, что он готовится к побегу в Киев. Но это, в самом деле, будет более безопасно, чем приехать в Москву», — отметил Карин.

После этого военный обозреватель сообщил, что «ДНР» могут перевести на самофинансирование, а это, в свою очередь, приблизит «республику» к краху.

Напомним, Донбасс становится колонией РФ: журналист Портников высказался о назначении «главы правительства ДНР».