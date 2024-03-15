О том, какие отчисления из местных бюджетов областные центры и столица осуществили на нужды Сил Обороны в течение 2023-го года, пишет «НБН», ссылаясь на инфографику, размещенную на официальной странице «Комитета избирателей Украины».

Как стало известно, суммарные траты административных центров на оборонную сферу составили 19,5 млрд гривен, и на первом месте, предсказуемо, оказался Киев — в прошлом году столица финансово поддержала бойцов Сил Обороны на около 9 млрд гривен, то есть почти столько же, сколько прочие «мегаполисы» вместе.

Кроме того, в топ-3 рейтинга попал Житомир, направивший защитникам 1,3 млрд гривен, и Одесса — около 1,1 млрд грн. В целом, полный перечень рекордсменов выглядит нижеуказанным образом:

Фото — cvu.org.ua

Ранее наш новостной портал информировал о том, как часто граждане нашей страны «донатят» на нужды украинской армии.