Путин всегда с большим уважением относился к украинцам — Песков сделал циничное заявление

Политика
Христина Качоровська0
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Таким откровением пресс-секретарь российского президента поделился во время общения со СМИ на пресс-конференции.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото gazeta.ru

По его словам, Владимир Путин всего с огромным уважением относился к Украине и украинцам.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

«Господин Путин всегда уважал и продолжает уважать народ Украины. Он сам не единожды говорил об этом».

При этом, добавил Песков, со стороны Украины по отношению к РФ подобных заявлений никогда не звучало. По крайней мере, от предыдущих глав государств, добавил российский политик.

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Напомним, ранее мы писали, что Песков проговорился о мире с Украиной.


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