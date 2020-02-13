Путин всегда с большим уважением относился к украинцам — Песков сделал циничное заявление
Таким откровением пресс-секретарь российского президента поделился во время общения со СМИ на пресс-конференции.
По его словам, Владимир Путин всего с огромным уважением относился к Украине и украинцам.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.
«Господин Путин всегда уважал и продолжает уважать народ Украины. Он сам не единожды говорил об этом».
При этом, добавил Песков, со стороны Украины по отношению к РФ подобных заявлений никогда не звучало. По крайней мере, от предыдущих глав государств, добавил российский политик.
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Напомним, ранее мы писали, что Песков проговорился о мире с Украиной.
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