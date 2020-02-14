Ему уже недолго осталось — Маруся Звиробий заявила, что Зеленского хотят «убрать» с поста президента

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Волонтер рассказала, что за всеми действиями президента внимательно наблюдают и он сейчас находится просто на грани.

Об этом Маруся Звиробий заявила в эфире телеканала «Прямой«, сообщает «НБН«.

Волонтер отметила, что открыть дело против неё — это была личная инициатива Зеленского. И для этого есть как минимум две причины:

«Я понимаю, что открытию дела поспособствовал его «гениальный разум». Этого разума как раз хватает лишь на то, чтобы обидеться. А второе — я в списке МВД. Ели они после Нормандского саммита решили «топить» ветеранов, то я точно попадаю в такой список. А тут ещё и бубочка обиделся, прям нереальное совпадение».

Она добавила, что президент ведет себя как враг народа. За ним, за всеми его словами и действиями внимательно следят:

«Он просто на грани сейчас. После того, как он захотел открыть дело против меня и Федины, ему недолго осталось. Мне кажется, его просто сливают. Очевидно же, что мое дело, дело Шеремета шиты очень белыми нитками. Вероятно, что Зеленскому ищут замену».

Напомним, ранее мы писали, что Марусе Звиробий выбрали меру пресечения.