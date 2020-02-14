Отличившихся боевиков «ДНР» награждают странными медалями: в соцсетях высмеяли инициативу оккупационных властей

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Стало известно, что сепаратистов из «ДНР» оккупационное правительство решило награждать одиозными медалями. На них изображен экс-главарь «ДНР» Александр Захарченко с сигаретой, что вызвало волны насмешек со стороны пользователей соцсетей.

Об этой информации сообщил оппозиционный блогер Дмитрий Чекалкин на своей страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«Похоже, это первый случай в мире, когда мы видим медаль, на которой изображен курящий человек. Нужно еще выпустить орден, на котором Захарченко будет пить водку прямо из горла», — начал в самом начале Чекалкин.

После этого блогер начал критиковать Зеленского и сослался на слова Виталия Ходаковского о том, что если Украина будет с Российской Федерацией, то она в скором времени станет Северной Кореей.

В сети появились фото «медали», которой награждают отличившихся боевиков Новороссии. На ней изображен бывший главарь… Gepostet von Дмитрий Чекалкин am Donnerstag, 13. Februar 2020

Пользователи же соцсетелей оценили юмор Чекалкина и вслед за ним высказали свои мысли по поводу курящего Захарченко на медалях «ДНР».

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