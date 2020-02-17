Совместное патрулирование украинской границы на Донбассе: появилась реакция Кремля

Политика
Христина Качоровська0
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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в этом вопросе последние слово стоит за главарями псевдореспублик.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото iz.ru

Во время пресс-конференции Песков прокомментировал слова Владимира Зеленсокго о том, что украинскую границу на временно оккупированных территориях Донбасса, могут вместе патрулировать Украина, ОРДЛО и ОБСЕ.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на РосСМИ.

«Это новое предложение. Чтобы его рассмотреть, нужен прямой диалог с представителями непризнанных республик Донбасса. Как мы поняли, инициатива исходит из Киева, но они, почему-то, не хотят разговаривать с ОРДЛО и учесть их мнение».

Добавим, что на Мюнхенской конференции безопасности украинский президент заявил, что Украина готова пойти на то, чтобы контролировать украинскую границу на Донбассе вместе с представителями «Л/ДНР» и ОБСЕ.

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Напомним, ранее мы писали, что в Кремле снова заявили, что Украина должна вести прямые переговоры с главаря ОРДЛО. 


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