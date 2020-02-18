Зеленский, так что там в глазах Путина — журналист Иванов раскритиковал желание президента помириться с Россией

Сергей Иванов также поддал жёсткой критике «платформу примирения», которую должны презентовать 19 февраля.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на facebook-страницу Сергея Иванова.

«Это очень мощное начало работы Нацплатформы примирения и единства, сегодня в Золотом. Прям очень ярко, я думаю.

Примирения проходит в формате 120 мм, единство в формате 1 «двухсотый» и 4 «трехсотых» (это лишь по официальным данным). Плюс ко всему потеря позиций (данные Цензора). Боюсь даже представить, что нас ждет на следующем этапе этого праздника гуманизма.

Нашим защитникам низкий уклон и вечная память погибшему Герою.

Да, Владимир Зеленский, что вы там видите в глазах Путина? Пожалуйста, напомните».