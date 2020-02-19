Наглая попытка захватить наблюдательный пост:  бывший военный раскрыл причину наступления боевиков

Бывший военный, а ныне менеджер благотворительного фонда помощи армии «Вернись живым» Андрей Рымарук заявил о том, что вовремя вчерашнего утреннего наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

По словам Рымарука в 5:15 утра по позициям 93-й и 72-й бригад боевики открыли огонь из минометов 120 калибра и другого оружия с целью загнать украинских бойцов под землю. В это время из села Голубовское вышли две диверсионные группы, завязался контактный бой.

«Это была открытая наглая попытка захватить наблюдательный пост, который среди военных называют «Баня». Он находится между Новотошковским и Золотым-4, напротив населенного пункта Голубовское, который контролируют оккупанты. Это небольшой, но стратегический наблюдательный пункт», — подчеркнул бывший военный.

Бойцы ВСУ и оккупационные войска начали нести потери, поэтому было принято решение покинуть позиции и эвакуировать раненых.

Из зоны отвода быстро перебросили оперативные резервы ВСУ, подтянули вооружение и нанесли удар по врагу – также из 120 мм минометов.

По словам Рымарука, воинам ВСУ пришлось покинуть наблюдательный пост «Баня», так как при стрельбе из крупнокалиберных минометов есть большая угроза жизни.

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