Зеленский выбрал разумную стратегию, но уступок РФ не должно быть – Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о том, что позиция Владимира Зеленского относительно России создает предохранитель для обвинений в адрес Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavcom.ua.

Волкер заметил, что для понимания стратегии президента Украины, необходимо учитывать ход международных переговоров, и в этом аспекте позиция, которую избрал Зеленский очень разумна. Ее смысл заключается в том, чтобы показать миру стремление Украины решить конфликт, и для этого страна готова вести переговоры, находя пространство для компромисса.

Говоря о попытках в некоторых странах Евросоюза обвинять в конфликте Украину, а не Россию, Курт Волкер сказал: «Обвинять Киев — это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти».

Однако, подчеркнул дипломат, такая стратегия должна иметь предел в вопросе возможных уступок Украины в адрес Российской Федерации.

«Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема — в Украине. Нужно очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что Киев имеет такое понимание», — сказал Волкер.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский делает все, чтобы закончить войну.