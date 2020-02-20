На Донбассе находятся более 25 тысяч российских военных — Загороднюк

Важное Политика
Ник Петров0
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно находятся более 25 тысяч российский военнослужащих.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на replyua.net.

Российские войска на Донбассе.
На Донбассе постоянно находятся более 25 тысяч российских военных. Фото: replyua.net.

Такое заявление Загороднюк сделал по окончании заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

При этом он добавил, что эта численность постоянно меняется, но точно российских военных больше 25 тысяч.

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Также министр пояснил, что Украина проинформирована о планах России по наращиванию военного присутствия.

«Мы знаем о планах России по наращиванию и в целом по развитию своих способностей в европейской части Российской Федерации. Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной для нас информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил», — сказал Загороднюк.

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Ранее сообщалось о том, что война между Россией и Беларусью возможна.


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