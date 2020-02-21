Путин заявил, что надеется договориться с Зеленским

Российский президент отметил, что хочет договориться со своим украинским коллегой об улучшении отношений между двумя странами.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на российский «ТАСС«.

В своем интервью Владимир Путин отметил, что после Нормандского саммита риторика Зеленского слегка изменилась… Не в лучшую для РФ сторону:

«К сожалению, по приезду из Парижа Владимир Зеленский начал говорить об изменении Минских соглашений… Это вызывает много вопросов».

Но, несмотря на это, продолжил Путин, Украине и России удалось договориться об очередном обмене пленными и подписать новый контракт о транзите газа через украинскую ГТС:

«Я надеюсь, что мы сможем улучшить отношения Украины и России… Надежда умирает последней. Такая вероятность есть».

Хозяин Кремля также призвал уважать «национальную сознательность украинцев» и не забывать, что у двух народов есть общая история:

«Если так сложилось, что у многих жителей Украины появилась чувство национального самоосознания и тому подобное, значит надо уважать это. Но знаете, основатели украинского национализма никогда не говорили что нужно быть с Россией в плохих отношениях».

В конце Путин добавил, что объединение Украины и России не выгодно никому, потому что тогда в Европе, да и во всем мире, появится глобальный конкурент.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский пообщался с Путиным по телефону.