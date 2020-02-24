Без новых лиц: в «Слуге народа» рассказали о подготовке к местным выборам

В президентской партии отметили, что на местных выборах тактика с внедрением в политику «новых лиц» может оказаться провальной.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Буквы«.

Один из нардепов прошлых созыва поведал, что рейтинг «слуг» всё ещё достаточно высокий и до местных выборов он существенно не просядет:

«Но я не думаю, что на местных выборах они победят, если продолжат свою тактику по внедрению новых лиц».

Согласны с этим мнением и в самой «Слуге народа»:

«Будем искать что-то другое, потому что «новые лица» не сработают на местных выборах. Та всё построено совсем по-другому… Да и люди разорвались в некоторых новых лицах, мы это видим. Поэтому займемся поиском опытных и профессиональных людей, которым будут доверять», — заявил один из лидеров «СН».

Он добавил, что заниматься подбором будут тщательно: в партии создадут спецотдел, который будет изучать биографию и прошлое потенциальных кандидатов, чтобы не повторилась ситуация с парламентскими выборами, когда в Раду попали неоднозначные личности.

Ответственность за успешность»слуг» на местных выборах возложили на нардепа Александра Качуру и помощника президента Сергея Шефира.

Напомним, ранее Бабченко заявил, что пророссийским гражданам надо запретить голосовать на выборах.