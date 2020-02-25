Бояться надо не меня — София Федина рассказала, от кого исходит угроза для Зеленского

Политика
Христина Качоровська0
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Возле здания ГБР, куда нардеп пришла на допрос по делу об угроза Зеленскому, она внезапно заявила, кто реально угрожает президенту.

София Федина
София Федина. Фото — 5.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News«.

Общаясь с представителями СМИ София Федина внезапно отметила, что если и президенту стоит кого-то опасаться — то точно не её и не Марусю Звиробий:

«В последнее время очень активизировались вражеские снайперы, а та яркая рубашка, в которой президенте был на передовой, могла стать хорошим ориентиром для врага. Поэтому у меня очень много вопросов к тому, как работает служба безопасности президента», — отметила нардеп намекая, что президенту стоит опасаться людей из своего же окружения.

Федина также добавила, что президент пока игнорирует предложение встретиться с неё и Марусей Звиробий в присутствии журналистов. Но женщины всё ещё надеются, что Зеленский согласиться на это.

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Напомним, ранее мы сообщали, что София Федина пришла на допрос в ГБР.


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