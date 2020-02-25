Бояться надо не меня — София Федина рассказала, от кого исходит угроза для Зеленского

Возле здания ГБР, куда нардеп пришла на допрос по делу об угроза Зеленскому, она внезапно заявила, кто реально угрожает президенту.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News«.

Общаясь с представителями СМИ София Федина внезапно отметила, что если и президенту стоит кого-то опасаться — то точно не её и не Марусю Звиробий:

«В последнее время очень активизировались вражеские снайперы, а та яркая рубашка, в которой президенте был на передовой, могла стать хорошим ориентиром для врага. Поэтому у меня очень много вопросов к тому, как работает служба безопасности президента», — отметила нардеп намекая, что президенту стоит опасаться людей из своего же окружения.

Федина также добавила, что президент пока игнорирует предложение встретиться с неё и Марусей Звиробий в присутствии журналистов. Но женщины всё ещё надеются, что Зеленский согласиться на это.

Напомним, ранее мы сообщали, что София Федина пришла на допрос в ГБР.