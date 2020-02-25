Парубий пригрозил Зеленскому новым Майданом: бывший спикер сделал критичное предупреждение украинскому лидеру

Президента Украины Владимира Зеленского шантажируют повторением Майдана. Бывший спикер парламента, член «Европейской солидарности» Андрей Парубий в своих социальных сетях призывает украинцев выходить на протесты, в случае если президент станет пересматривать закон о принудительной украинизации.

Об этом сообщает издание «Украина.ру», передает издание «НБН».

По словам Парубия пересмотр данного закона станет актом атаки на украинский язык и это стоит расценивать как покушение на государственность. Кроме того, Парубий заявляет, что такой шаг президента засвидетельствует реальное потакание «русскому миру» и непосредственно Кремлю.

О необходимости внести изменения в законопроект стали говорить несколько дней назад. В частности, Александр Ткаченко, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, заявляет, что законопроект рассматривался в спешке и все еще имеет много недочетов и требует доработки.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин резко изменил риторику насчет Украины: уникальное интервью пролило свет на ранее неизвестную информацию.