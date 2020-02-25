Результата от нормандской встречи в апреле для Украины не будет: Золотарев

По мнению политолога Владимира Золотарева, если на Донбассе не произойдет новых изменений, то нормандская встреча, если она состоится в апреле, результата для Украины не принесет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на slovoidilo.ua.

Как пояснил Золотарев, не глядя на то, что в России говорят об угрозе срыва встречи в апреле, Кремлю на самом деле выгодны эти переговоры. Путину бет возможность лишний раз подчеркнуть, что «их там нет», но они готовы помочь в решении «гражданского конфликта» «братскому народу».

«Для Путина нормандская площадка – еще один способ показать миру, что они – не сторона конфликта и выступает «миротворцем». Вполне выгодная позиция. Очень хорошо продается. РФ может бесконечно тянуть время. Они ничего не теряют, теряют обычные люди», – подчеркнул политолог.

Рассчитывать на Францию и Германию Украине уже не стоит, Меркель заканчивает свою карьеру, а Макрон больше льнет к России.

Поэтому, как считает Золотарев, Киеву на апрельской встрече ничего хорошего не предложат. Хуже всего то, что и в самой Украине мало кто заинтересован в разрешении ситуации с Донбассом и Крымом.

«В Украине только некоторые политики заинтересованы в разрешении ситуации. Однако страной управляют не политики, а чиновники. Зеленский может и заинтересован, но во власти есть чиновники, которые хотят, чтобы война продолжалась, потому что это очень выгодно, это колоссальные теневые деньги и контрабанда», – констатировал Владимир Золотарев.

Ранее сообщалось о том, что Путин с улыбкой рассказал о дружбе с Медведевым.