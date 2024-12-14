Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «Радіо Свобода», президент Франции Эммануэль Макрон готов вынести на обсуждение на саммите глав страны Евросоюза (состоится 18-19 декабря), вопрос, касающийся развертывания миротворческой миссии в Украине.

Исходя из слов источника СМИ, вышеописанная дискуссия является неизбежной, с учетом анонсированного визита французского президента в Польшу и циркулирования информации в медиапространстве относительно миротворцев. Кроме того, активизацию обсуждений спровоцировал приход к власти в США Дональда Трампа и возникновение необходимости проговаривания с консервативным новым главой Белого дома кризисной ситуации в Украине.

Также, два неуказанных европейских дипломата полагают — «миротворческая» тематика поднимается с целью подготовки к неудобному разговору с Трампом, тем самым обеспечив участие ЕС в вероятных мирных переговорах с РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Орбан комментировал свою «мирную инициативу», пообещав изменения на Западе после инаугурации Трампа.