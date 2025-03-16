Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Le Parisien, от президента Франции Эммануэля Макрона прозвучало заявление — европейские партнеры планируют размещение подразделений миротворческой миссии лишь в нескольких украинских городах.

Исходя из слов Макрона, союзники не намерены отправлять большую численность военных, так как на текущий момент самой большой европейской армией является украинская, располагающая 1 млн личного состава.

Таким образом, дело касается размещения исключительно нескольких тысяч военных в ключевых точках, что позволит реализовать программы подготовки, одновременно продемонстрировав стремление к долгосрочной поддержке Украины.

В частности, рядом сценариев рассматривается квартирование европейских военных в Киеве, Одессе и Львове, и мнение страны-агрессора при составлении подобных планов не учитывается, так как:

…Если она [Украина] приглашает союзные войска на свою территорию, это не дело России решать, соглашаться или нет.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, с какой целью Путин обвинял ВСУ в совершении военных преступлений на Курщине.