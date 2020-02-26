Зеленский признался, что встречался с Тигипко

Глава государства рассказал, что ведет переговоры со многими влиятельными людьми. В том числе и с Тигипко, которому пророчат место премьер-министра Украины.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

В кулуарах форума «Age of Crimea» Владимир Зеленский дал короткий комментарий по поводу слухов о переговорах с Сергеем Тигипко:

«Это правда. Я веду переговоры с различными людьми. Была встреча и с Сергеем Тигипко».

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Тигипко может стать премьер-министром Украины.