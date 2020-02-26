Зеленский признался, что встречался с Тигипко

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Глава государства рассказал, что ведет переговоры со многими влиятельными людьми. В том числе и с Тигипко, которому пророчат место премьер-министра Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — tass.ru

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

В кулуарах форума «Age of Crimea» Владимир Зеленский дал короткий комментарий по поводу слухов о переговорах с Сергеем Тигипко:

«Это правда. Я веду переговоры с различными людьми. Была встреча и с Сергеем Тигипко».

 

Читайте также:  Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Тигипко может стать премьер-министром Украины.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Администрация США считает, что руководство Венесуэлы «ворует» до 70% гуманитарной помощи

Дмитрий Климов

СНБО до конца действия военного положения должно заморозить все активы российского бизнеса — Луценко

Дмитрий Климов

В Верховной Раде собирают подписи за отстранение Парубия

Христина Качоровська

Добавить комментарий