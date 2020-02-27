Нардеп Владимир Арьев поблагодарил Суркова за скандальные высказывания об Украине

Арьев отметил, что благодаря такому откровению бывшего помощника Путина и куратора донбасских боевиков, становятся понятными истинные намерения России.

Таким мнением политик поделился на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

«Знаете, а я бы поблагодарил Суркова. Его интервью — это холодный душ для тех, кто видит в глазах Путина «желание остановить войну». Для всех, кто верит, что Зеленский остановит войну.

Не остановит. Не будет мира с Россией. Сурков накормил этих мечтателей из ОПУ информационным вареньем, которое изготавливают в Кремле. Не умеете думать — кушей. Те».