Нардеп Владимир Арьев поблагодарил Суркова за скандальные высказывания об Украине
Арьев отметил, что благодаря такому откровению бывшего помощника Путина и куратора донбасских боевиков, становятся понятными истинные намерения России.
Таким мнением политик поделился на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.
«Знаете, а я бы поблагодарил Суркова. Его интервью — это холодный душ для тех, кто видит в глазах Путина «желание остановить войну». Для всех, кто верит, что Зеленский остановит войну.
Не остановит. Не будет мира с Россией. Сурков накормил этих мечтателей из ОПУ информационным вареньем, которое изготавливают в Кремле. Не умеете думать — кушей. Те».
Арьев добавил, что Украине надо ещё больше готовиться к обороне страны, забыв о всех противоречиях:
«Надо как в 2014, самоорганизоваться и объединиться. Только есть одна разница: тогда у нас не было армии, а теперь нет главнокомандующего».
Напомним, ранее Сурков прокомментировал свой уход из Кремля.