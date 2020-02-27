Наталью Королевскую под крики «Ганьба» выгнали из Львовской ОГА (ВИДЕО)

Политика
Христина Качоровська0
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Народная избранница от «Оппозиционной платформы — за жизнь» прибыла во Львов на заседания парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов во Львовской области.

Наталья Королевская
Наталья Королевская. Фото — ua-rating.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Варта 1«.

В связи с участием в мероприятии Натальи Королевского, во Львовскую ОГА прибыли местные активисты.

Они подчеркнули, что срывать заседание не собираются, а просто хотят задать несколько вопросов Королевской.
На вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором народная избранница отказалась отвечать. Она лишь ответила, что Крым и Донбасс — это Украина.

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Дальнейшие вопросы активистов Королевская игнорировала, заявив, что активисты общаются «на повышенных тонах». После этого в её адрес начали кричать «Ганьба» и Королевская покинула выездное заседание комитета.

На данный момент она отправляется в Киев.

Сьогодні у м.Львові, Наталя Королевська взяла участь у виїздному засіданні комітету: Соціальної політики та захисту прав ветеранів!

Gepostet von Ігор Стефанюк am Donnerstag, 27. Februar 2020

 

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Напомним, ранее Королевская заявила, что люди во всей Украине хотят мира.


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