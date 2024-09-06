Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, около 3 часов 15 минут ночи, в одном из пригородных районов на территории промзоны свалились фрагменты сбитого БПЛА «Герань-2/Шахед».

Исходя из слов Козицкого, вследствие вышеописанного падения обломков вражеской цели, вспыхнули 4 грузовых автомобиля, и 32 специалистам ГСЧС с приданными 6 единицами спецтехники, оперативно прибывшим на место инцидента, пришлось 1,5 часа ликвидировать пожар, однако машины, к сожалению, не подлежат восстановлению.

Глава Львовской областной военной администрации резюмировал:

Самое важное: жертв или пострадавших — нет. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Козицкий сообщал, сколько зданий по Львове уничтожено атакой РФ 4 сентября.