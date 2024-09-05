Как сообщает «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт главы Львовской ОВА Максима Козицкого, резервным фондом областного бюджета профинансировано 30 млн гривен на устранения последствий вчерашнего комбинированного удара по городу.

Указанный объем средств с сопутствующим финансовым ресурсом, выделенным городским бюджетом, направят на проведение первоочередных аварийно-восстановительных мероприятий (замену окон, дверей, крыш), а также компенсируют затраты на проживание в отелях и аренду жилья людям, чьи дома повреждены или уничтожены.

В частности, около 200 семьям во Львове необходим ремонт жилья или постройка новых домов. Кроме того, около 20 человек обратились за помощью с отселением: пострадавшим предложено разместиться в модульном городке или в любой из 20 гостиниц города, согласившихся заселить граждан на бесплатной основе.

Глава Львовской ОВА акцентировал — повреждения различного уровня получены 188 многоквартирными и частными домами во Львове. При этом, фактически разрушены 20 многоэтажек.

Также, по предварительной информации, нанесены повреждения двум медучреждениям, трем школам, одному детсаду, одному художественному лицею, двум центрам творчества и девятнадцати архитектурным памятникам.

Ранее мы писали о том, что Туск заявлял — Польша поможет Львову в восстановлении домов.