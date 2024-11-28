Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале «Новини Вголос», от замглавы местной ОВА Андрея Годика прозвучало заявление — российским ракетным обстрелом Львовщины повреждены два объекта энергетической инфраструктуры, и по этой причине население области, в течение ближайших недель, может оказаться в условиях ужесточенных графиков отключений электричества.

Исходя из слов Годика, сейчас в Львовской области обесточены 515 000 бытовых потребителей в 394 населенных пунктах, и лишь 1 000 городов/сел частично снабжаются электроэнергией. Однако, чиновник добавил — критическая инфраструктура предприятий тепло/водоснабжения продолжает функционировать в рамках штатного режима, благодаря задействованию альтернативных источников энергии, в частности, «преимущественно генераторов».

Годик резюмировал:

…К большому сожалению, в ближайшие дни, если не неделями, нам [населению Львовской области] придется жить в довольно жестких графиках электроснабжения.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС перечисляли регионы Украины, инфраструктура в которых пострадала от сегодняшнего удара РФ.