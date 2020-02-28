Конфликт Турции и России: Украина выступила с официальным заявлением

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В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина разделяет позицию НАТО и других стран, которые осуждают действия Башара Асада и России.

Об этом сообщает «НБН«.

Украина осуждает действия армии Асада и России, которые совершили атаку в сирийском Идбиле, впоследствии которой погибло 33 турецких военных:

«Украина сильно обеспокоена обострением конфликта в Идбиле. Мы осуждаем действия Башара Асада и Российской Федерации, которая поддерживает его преступный режим. Их действия приводят к смертям как военных, так и гражданских».

Помимо этого, в МИД выразили соболезнование Турции из-за гибели десятков солдат:

«Мы разделяем позицию всего мира и НАТО, которые требуют немедленного прекращения военных действий и выполнения договоренностей. Надо положить конец страданиям людей и не позволить случиться очередной гуманитарной катастрофе на территории Сирии».

Напомним, ранее мы писали, что Россия опасается войны с Турцией.