Европейский союз снял санкции с Азарова и Ставицкого — СМИ

Политика
Христина Качоровська0
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Как отметил источник, представители стран-членов Европейского союза решили сохранить санкции в отношении президента-беглеца Виктора Януковича и многих его соратников.

 

Азаров и Ставицкий
Азаров и Ставицкий. Фото — 24tv.ua

А вот против экс-главы Кабмина Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого санкции были сняты.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

«Представители Евросоюза решили ещё на год продлить санкции против Януковича и его окружения. При этом, из санкционного списка исключили Азарова и Ставицкого», — поведал источник.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС может снять санкции против Азарова и Ставицкого.


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