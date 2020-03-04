Европейский союз снял санкции с Азарова и Ставицкого — СМИ

Как отметил источник, представители стран-членов Европейского союза решили сохранить санкции в отношении президента-беглеца Виктора Януковича и многих его соратников.

А вот против экс-главы Кабмина Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого санкции были сняты.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

«Представители Евросоюза решили ещё на год продлить санкции против Януковича и его окружения. При этом, из санкционного списка исключили Азарова и Ставицкого», — поведал источник.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС может снять санкции против Азарова и Ставицкого.