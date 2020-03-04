Рада выдвинула ультиматум Зеленскому: нардепы выступили с неожиданными требованиями к «Слуге народа»

Стало известно, что в Верховной Раде депутаты были недовольны решением команды «ЗЕ» касательно изменений Кабмина, а также отставки Гончарука. С трибуны выступили представители фракции «Голос», которые потребовали детального рассмотрения по каждому из кандидатов.

Об этой информации сообщила народный депутат Юлия Клименко, передает «НБН» со ссылкой на «Диалог.UA».

Отмечается, что Юлия Клименко напомнила правительству о том, что в 2019 году Кабминет министров был назначен без соблюдения процедур на формальном уровне. Именно это и стало причиной того, что через полгода орган требует пересмотра по должностям. При этом нардеп настояла на том, что «Голос» не будет поддерживать данный процесс и, более того, голосовать за него, если кандидаты будут вести себя халатно.

Кроме того, «Голос» намерен отказаться от процедуры голосования, если все министры вынесутся на рассмотрение пакетом, а не отдельно, как того требует украинское законодательство.

«Каждый кандидат на пост министра должен детально рассматриваться: кем работал, чего достиг на своих должностях. Но пока ничего не сказано о том, как будет проходить голосование», — сообщила Клименко.

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