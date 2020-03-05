Кто вам мешал рассказать правду о Коломойском? — политолог Березовец прокомментировал отставку Гончарука

Тарас Березовец отметил, что уже экс-премьер-министра можно обвинить в непрофессионализме или слабовольности… Но точно не в том, что он коррупционер.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Тараса Березовца.

Политолог отметил, что когда «слуги» и не только, отправили Гончарука в отставку, в воздухе повис немой вопрос:

«Ну если тебя увольняют потому что ты не хотел пойти на уступки Коломойскому в вопросе «Центрэнерго», то зачем молчать? Алексей Валерьевич, почему вы промолчали? Что мешало вам громко хлопнуть дверью и обеспечить себе хороший задел на будущее? Ну видно же, что их эксперимент с «молодыми и незапятнанными» провалился с крахом. У вас был такой шанс послать к бабушке Бене… Громко сказать о своем уходе, так как вы не можете терпеть договорняков с олигархами. И всё… В глазах людей вы по-другом выглядите!».

Он добавил, что сегодня в Раде снова развернётся подобный сценарий, когда «слуги» будет увольнять Рябошапку с должности генпрокурора:

«Руслан Георгиевич, у вас есть шанс не повторить вчерашнею ошибку Гончарука. Не упустите его».

Напомним, ранее мы писали, что депутаты отправили Гончарука в отставку.