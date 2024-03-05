Березовец рассказал, что Часов Яр, который граничит с Бахмутом, имеет стратегическое значение для российских оккупационных сил. Далее за этим населенным пунктом расположены городские агломерации Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам офицера, конечная цель наступления «второй армии мира» на Часов Яр – захват Славянска, откуда российские «освободители» смогут выйти в направлении Изюма Харьковской области.

Майор напомнил, что армия Путина наступает на Часов Яр с середины прошлого года, однако все усилия врага по захвату города не принесли результата. Березовец добавил, что россияне оккупировали Бахмут в мае 2023 года и с тем пор серьезного прогресса на этом направлении у них не было.

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