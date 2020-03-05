Пушилин превратил «защитников» ДНР в пушечное мясо: Черкасов

По мнению блогера Дмитрия Черкасова, власти «ДНР» научились «красиво и со вкусом вешать лапшу» на уши всем без исключения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Это началось еще с так называемого «референдума», когда всем, кто соглашался с «русским миром» обещали красивую жизнь.

«По состоянию на сегодняшний день все те, кто остались заложниками ситуации поняли, что дела их плохи, а именно тех, кто впряглись за руцкий мир», — говорит блогер.

А хороши дела лишь у Пушилина и его ближайших соратников, которые в этот смутный период спешат заработать на всем. По канонам войны, все страны, ставшие ее участниками сразу начинают работать на армию, обеспечивая ее всем необходимым, начиная с техники, обмундирования и заканчивая провизией для личного состава.

В «ДНР» этим не заморачиваются, в этом им помогает «рашка». Ярким примером того, как Пушилин зарабатывает на своих «защитниках» служит ситуация с обеспечением их провизией. Так называемым бойцам «армии «ДНР» продают тушенку по цене в 2,5 раза дороже, чем она стоит в обычных магазинах.

А о качеств продуктов и говорить не приходится, «такое даже собаке не дашь».

«Для Пушка его «защитники» всего лишь пушечное мясо, их не жалко. Тем более, что он хорошо на них зарабатывает, контролируя и крышуя в «государстве» все, что связано с гуманитаркой и продуктами питания», — отметил в заключение Черкасов.

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