В Сирии убит генерал «Армии тигров», которого охранял спецназ Путина: СМИ

За рубежом Политика
Ник Петров0
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Как сообщил Kavkaz Center в Twitter, командующий «Армии Тигров» Башара Асада Сухейль аль-Хасан был убит в Сирии.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на apostrophe.ua.

Генерал Сухейль аль-Хасан в окружении охранников спецназа РФ.
Генерала Сухейля аль-Хасана охраняли бойцы спецназа ССО РФ. Фото: apostrophe.ua.

В сообщении говорится, что генерал участвовал в боевых действиях против турецких войск в провинции Идлиб и в одном из боевых столкновений был тяжело ранен. Его доставили в госпиталь, но от полученных ран генерал скончался.

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По утверждению российских экспертов, Сухейль аль-Хасан являлся одним из главных командиров сирийской армии, а его «Армия Тигров» стала одним из основных символов армии Асада.

Генерала охраняли бойцы спецназа сил специальных операций Российской Федерации, но не спасли.

Ранее сообщалось о том, что Турция жестко громит военных РФ.


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