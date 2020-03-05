В Сирии убит генерал «Армии тигров», которого охранял спецназ Путина: СМИ

Как сообщил Kavkaz Center в Twitter, командующий «Армии Тигров» Башара Асада Сухейль аль-Хасан был убит в Сирии.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на apostrophe.ua.

В сообщении говорится, что генерал участвовал в боевых действиях против турецких войск в провинции Идлиб и в одном из боевых столкновений был тяжело ранен. Его доставили в госпиталь, но от полученных ран генерал скончался.

По утверждению российских экспертов, Сухейль аль-Хасан являлся одним из главных командиров сирийской армии, а его «Армия Тигров» стала одним из основных символов армии Асада.

Генерала охраняли бойцы спецназа сил специальных операций Российской Федерации, но не спасли.

Ранее сообщалось о том, что Турция жестко громит военных РФ.