Шмыгаль ещё «не в теме» — в команде президента прокомментировали слова премьера о подаче воды в Крым

Заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что уволится, если на аннексированный полуостров пустят воду.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает «НБН«.

Там она поведала, что есть несколько причин, по которых нельзя возобновлять подачу воды в Крым, пока он находится в руках оккупационной власти:

«Наша позиция не изменилась — страна оккупант (Россия) полностью несет ответственность за украинцев в Крыму и до полной деоккупации подачи воды не будет. Слова о том, что такой шаг — это забота о гражданах длится не первый год. Для этого есть две причины: российский нарратив и отсутствие полного понимания ситуации с Крымом. Я думаю, Денис Шмыгаль просто пока «не в теме» по вопросу полуострова. Но мы будем общаться с новым Кабмином и поставим их в известность по всем вопросам Крыма».

Ташева добавила, что если власть всё-таки решит возобновить водоснабжение в аннексированный Крым, то она и вся её команда уйдет в отставку.

Напомним, ранее мы писали, что Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым.