Зеленский заявил о том, что он хочет сделать с террористами: наказание по делу МН17

Политика
Родион Власов0
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Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет от судебных разбирательств по делу МН17. Президент намерен добиться обязательного справедливого наказания для виновных.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Президент выразил надежду относительно эффективности судебных разбирательств относительно катастрофы малайзийского Боинга МН17 над территорией Донбасса в 2014 году.

«Украинские эксперты, совместно с партнерами из Бельгии, Нидерландов, Австралии и Малайзии дали мне отчет по сбору доказательств относительно дела МН17. Этим делом займутся в Гаагском суде. Я верю, что совместными усилиями нам удастся добиться справедливости. Виновные в гибели 298 человек должны быть наказаны», — сообщил Зеленский.

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Отмечается, что уголовное дело по данному инциденту состоит из 36 тысяч страниц и рассматривается лучшими мировыми специалистами. Судебный процесс проходит непосредственно девятого марта.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Украины о личном общении с Путиным: тяжелое и жесткое впечатление Зеленского.


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