Зеленский заявил о том, что он хочет сделать с террористами: наказание по делу МН17

Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет от судебных разбирательств по делу МН17. Президент намерен добиться обязательного справедливого наказания для виновных.

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Президент выразил надежду относительно эффективности судебных разбирательств относительно катастрофы малайзийского Боинга МН17 над территорией Донбасса в 2014 году.

«Украинские эксперты, совместно с партнерами из Бельгии, Нидерландов, Австралии и Малайзии дали мне отчет по сбору доказательств относительно дела МН17. Этим делом займутся в Гаагском суде. Я верю, что совместными усилиями нам удастся добиться справедливости. Виновные в гибели 298 человек должны быть наказаны», — сообщил Зеленский.

Отмечается, что уголовное дело по данному инциденту состоит из 36 тысяч страниц и рассматривается лучшими мировыми специалистами. Судебный процесс проходит непосредственно девятого марта.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Украины о личном общении с Путиным: тяжелое и жесткое впечатление Зеленского.