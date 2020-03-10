Кровь теперь на вас — Бутусов заявил, что Зеленский пытается демотивировать украинскую армию

Журналист серьезно обеспокоен тем, что глава государства, Верховный Главнокомандующий Украины, закрывает глаза на войну на Донбассе.

На своей странице в Facebook Бутусов подчеркнул, что на востоке Украины продолжается война: украинских военных обстреляли в Песках и под Авдеевкой. Боевики совершают провокационные обстрелы по всей линии фронта. Но президент молчит.

Об этом передает «НБН«.

«Из беспилотников обстреляли санитарный автомобиль. От президента ни слова. Он успокаивает себя байками о «провокациях», потому что боится признать — его стратегия о мире с Путиным полностью провалилась».

Журналист добавил, что президент жаждет уменьшить потери со стороны ВСУ, но вместо того, чтобы проводить соответствующие реформы армии, он добивается сокращения активности украинских подразделений:

«То есть, свою же армию он демотивирует и опускает к уровню противника… А кровь, тем временем, продолжает литься. И эта кровь теперь на вас, господин президент. Вы лично несете ответственность за потери… Но вы продолжаете пассивно отмалчиваться».

Напомним, ранее Бутусов заявил, что власть допускает сдачу государственных интересов.