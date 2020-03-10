Позор Рябошапки: бывшие коллеги признали, что им стыдно за его глупую выходку

Заместитель главы партии «Слуга народа» Евгения Кравчук выступила с заявлением о том, что она почувствовала стыд из-за последней выходки экс-генпрокурора Рябошапки. Фракция осуждает его бегство от ответов на вопросы народных депутатов.

Об этом она сообщила в интервью «24 каналу», передает «НБН».

Напомним, что осуждение народных депутатов вызвал бесцеремонный уход Рябошапки от ответов, которые по праву должны были быть заданы после увольнения.

«В тот момент из-за него я почувствовала реальный стыд. Такое поведение не к лицу взрослому человеку, который занимал такую высокую должность», — сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что большинство народных депутатов разделяют ее отношение к этой выходке. Кроме того, она отметила, что если бы Рябошапка вел себя подобающе, то Рада могла бы проголосовать совсем иначе. Согласно ее словам, некоторые народные депутаты еще сомневались, но такой поступок стал последней каплей.

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