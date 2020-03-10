В Кабмине выбрали исполняющего обязанности министра образования

Кресло временно исполняющего главы министерства образования и науки Украины займет Юрий Полюхович.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу МОН.

Полюхович отметил, что на своем месте будет делать всё, дабы его министерство работало в нормальном режиме и принятым образом выполняло свои функции:

«МОН не может оставаться без руководителя, потому что это полностью остановит работу. Для меня будет честью выполнять обязанности министра».

Отметим, что в период с 2014 по 2016 год новый в. и. о. Юрий Полюхович был советником главы МОН на общественных засадах. В 2017 году он стал руководителем общественной организации «Украинский научно-исследовательский фонд».

В 2019 году, с приходом Кабмина Гончарука, стал первым заместителем уже экс-главы МОН Анны Новосад.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Новосад не захотела работать с новым премьер-министром.