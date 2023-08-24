О том, что размер заработной платы учителей напрямую связан с накопленным стажем, базовым должностным окладом и статусом, включая соответствующие надбавки за классное руководство или добросовестную работу, пишет «НБН», ссылаясь на тарифную сетку, размещенную на официальной странице «Новой украинской школы».

В частности, заработные платы педагогов зависят от множества факторов, например — должностного оклада, который начисляется согласно стажу и присвоенной категории преподавателя, а также различных доплат и надбавок, входящих в общую сумму (за выслугу лет, престижность труда, проверку работ учащихся и тому подобное):

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Министерстве финансов показали, как с 2024-го года в стране может вырасти размер минимальной заработной платы.