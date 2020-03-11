Вахтанг Кикабидзе «размазал» Путина за агрессию в Украине, назвав его политиком черной силы: СМИ

Народный артист Грузии и актер Вахтанг Кикабидзе жестко разнес Путина, раскритиковав его агрессивные действия против Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

Кикабидзе отметил, что многие россияне не поддерживают президента РФ и не согласны с тем, что он творит в Украине, но кто их будет спрашивать. Путин агрессор и будет продолжать ее оккупацию.

«Пока он на троне, никто другой во власти не появится. Вы что, думаете, что все россияне согласны с тем, что Путин делает с Украиной? Нет, конечно! Просто народ не спрашивают. Вообще не укладывается в голове, как два братских народа вот так расправляются друг с другом! Жестоко, с неистовой силой, с садистским наслаждением», — заявил грузинский актер.

По словам Вахтанга Кикабидзе, Путин политик черной силы.

«Он — захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию», — сказал Кикабидзе.

Ранее сообщалось о том, что Путина благословили на вечное правление.