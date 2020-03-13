Прибыли для выполнения спецзаданий – блогер рассказал о секретном визите в ОРДЛО группы людей из РФ

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
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Автор телеграмм-канала «Вольнодумец», который специализируется на инсайдах из ОРДЛО сообщил, что на днях в оккупированный  Донецк прибыла группа людей из РФ. По информации блогера, местонахождение людей, которые прибыли из России держат в секрете.

"ЛДНР"
«ЛДНР». Фото — lifedon.com.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал «Вольнодумец», передает НБН.

Информационный ресурс сообщает, что в оккупированный Донецк прибыла группа людей из РФ. По информации блогера, группа состоит из 15 человек. При этом местонахождение людей держат в секрете, как и цель их визита в ОРДЛО.

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Но кое-что, блогер таки узнал:

«Местные «МГБешники» предполагают, что это группа сил специальных операций Минобороны РФ, которая прибыла для выполнения спецзаданий в тылу противника, т.е. на территории подконтрольной Украине».

Кроме того, блогер предположил, что возможно именно с этими людьми связанно недавнее обострение на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что журналистка Даниленко объяснила зачем Сивохо устроил «примирение». 

 


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