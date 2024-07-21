Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), проложенный российскими «властями» водопровод Дон-Донбасс, приостановил свою работу по предсказуемым причинам.

В частности, жители Донецка фиксируют перебои в поставках воды, поскольку водопровод Северский Донец-Донбасс не функционирует из-за активизации боевых действий. Пытаясь решить данную проблем, оккупанты в течение двух лет строили обходной водопровод от реки Дон, однако его мощности не позволяют урегулировать сложности с водоснабжением: жизненно важный ресурс во временно захваченном городе подается в соответствии с графиками.

Кроме того, из-за постоянных отключений электричества в РФ, ряд насосных станций новопостроенного канала попросту вышел из строя, то есть водопровод остановился полностью. Для осуществления ремонтных работ, россиянам необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях лишь ухудшилась.

Ранее мы писали о том, что на ВОТ Херсонщины «власти» заставляют население сдавать кровь на нужды оккупантов.