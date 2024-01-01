Российские Telegram-каналы пишут, что в ночь на 1 января в пятизвездочном отеле Donbass Palace на закрытой вечеринке чиновники донецкой «администрации», высокопоставленные военные ВС РФ, «военкоры» и гости из Москвы праздновали Новый год, информирует «НБН».

Как сообщается, «бавовна» испортила захватчикам веселье и «отминусовала» шесть участников вечеринки, среди которых были люди из близкого окружения первого замглавы АП РФ Сергея Кириенко. Визит гостей в Донецк держали в тайне, поэтому об их ликвидации не спешили докладывать в Москву.

Ранее стало известно о прилетах по Донецку в ночь на 1 января. Под удар попал не только отель, но и объекты в других районах временно захваченного города. В Сети показали кадры последствий мощной «бавовны».