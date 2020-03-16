Нам надо готовиться к войне – Безсмертный назвал следующий объект военной агрессии со стороны России

Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске, дипломат Роман Безсмертный считает, что Украине нужно быть готовой к эскалации. По словам украинского дипломата, ситуация с паданием цен на нефть и обвалом рубля в РФ, заставляет Владимира Путина искать объекты для атаки.

Об этом Роман Безсмертный рассказал в интервью для издания «Буквы», передает НБН.

По словам Безсмертного, Путин еще немного повременит с прямой агрессией. Дипломат прогнозирует, что новый виток агрессии со стороны РФ вполне возможен после 9 мая. При этом он не исключает, что вместо прямой военной атаки, Путин может выбрать другой сценарий – создать конфликт внутри Украины.

«Ситуация, которая складывается в РФ после падения цен на нефть, заставляет Путина искать объекты для атаки», — считает Безсмертный.

По мнению Безмертного, в первую очередь под угрозой – Республика Беларусь, а затем страны Балтии.

«Мы будем 3-4 в списке, потому что россияне понимают, что здесь их ждет сопротивление и существенные потери», — заявил дипломат.

По мнению Безсмертного, внесенные изменения в Конституции РФ, которые полностью игнорируют международное право, свидетельствуют о том, что агрессия со стороны РФ вполне реальна.

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