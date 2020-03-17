Депутаты могут собраться на ещё одно внеочередное заседание — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» также не исключает, что народные избранники могут начать работу в дистанционном режиме.

Об этом Арахамия рассказал во время брифинга в Верховной Раде, пишет «НБН«.

По его словам, внеочередное заседание парламента 17 марта явно не будет последним. Скорее всего, нардепам придется снова собраться на следующей неделе:

«Это точно было не последнее внеочередное заседание. Да, мы приняли изменения в работе парламента и сейчас будет проводиться работа только в комитетах ВР. Внеочередное заседание может пройти в начале следующей неделе… Но если возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, то не исключаю, что нам придется собраться и на этой неделе».

Помимо этого, отметил депутат, сейчас в парламенте разрабатывают проект закона, который бы позволил проводить дистанционные заседания нардепов и голосование онлайн:

«Сейчас мы работаем над таким законопроектом. Да, Конституция говорит, что заседания и голосования должны происходить лишь в зале ВР, но у нас появились такая вот чрезвычайная ситуация… На время пандемии мы ищем юридическое разрешение, чтобы работать в режиме видеоконференции. Голосования также можно проводить в режиме онлайн».

Напомним, ранее мы писали, что Арахамия отрицает объединение «Слуги народа» и «ОПЗЖ».