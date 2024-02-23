В эфире программы «Тема с Мосейчук» Арахамия рассказал, что генерал Сырский проводит аудит ВСУ. «Слуга народа» сообщил, что в ходе проверок выяснилось, что за все время полномасштабной войны целые подразделения ни разу не были на передовой, информирует «НБН».

По словам политика, на сегодня таких военнослужащих обнаружено около 8000 человек. Их прикомандировали в Генеральный штаб, и они вообще не принимали участия в боевых действиях. Глава фракции считает, что по результатам завершения проверок их количество вырастет.

Народный депутат уточнил, что эти подразделения вскоре отправят на передовую, ими командование ВСУ будет подменять и усиливать защитников.

Ранее Арахамия рассказал, на какой срок Украине хватит военных ресурсов без поддержки США.