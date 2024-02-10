О том, что даже если в Палате представителей Конгресса США не смогут согласовать финансирование Украины, наша армия располагает некоторым объемом накопленных запасов, достаточных еще на 2 месяца, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии, опубликованное информационным агентством Report.

По словам Арахамии, у Украины хватит ресурсов на вышеописанные сроки, в течение которых, Конгресс США, похоже, успеет принять решение о выделении финансов на помощь нашему государству, потому Киев чувствует себя в безопасности.

Кроме того, глава фракции «Слуга Народа» добавил, что финансирования обновленных волн мобилизации также не начнется, пока не состоится демобилизация действующих военнослужащих, поскольку как на оснащение, так и на обучение граждан, подпадающих под «призыв» в ВСУ, тоже потребуются дополнительные расходы.

Ранее мы писали о том, как Байден высказывался о причастности Трампа к провалу голосования Сената за поддержку Украины.